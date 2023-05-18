Video Türkiye Türkiye'nin uzay yolculuğu 2023'ün son çeyreğinde yapılacak | Video
Türkiye'nin uzay yolculuğu 2023'ün son çeyreğinde yapılacak | Video

Türkiye'nin uzay yolculuğu 2023'ün son çeyreğinde yapılacak | Video

18.05.2023 | 13:51

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için asil aday seçilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 pilotu Alper Gezeravcı, teorik eğitimlerinin sürdüğünü belirterek, planlanan takvime göre uzay yolculuğunun 2023'ün son çeyreğinde yapılacağını belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde hazırlanan 'Milli Uzay Programı' kapsamında; en az bir Türk vatandaşının bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya gönderilmesi amaçlandı. Başvurularda uzaya çıkacak ilk Türk uzay yolcularının isimleri, 29 Nisan 2023'te Teknofest İstanbul'da açıklandı. Asil uzay yolcusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 pilotu Alper Gezeravcı, yedek uzay yolcusu ise Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de çalışan sistem mühendisi Tuva Cihangir Atasever (31) oldu. Gezeravcı ve Atasever, uzay görevleri ile ilgili ABD'ye eğitime gönderildi.

'ERİŞİLMEZ HAYAL OLARAK İZLERDİK'
TÜBİTAK Bilim Genç Youtube kanalında Gezeravcı ve Atasever, soruları yanıtladı. Gezeravcı, seçilme aşamasında yaşadığı hisleri paylaşarak, "Ülkemizdeki gençler olarak bizim hayalimizin limiti, gökyüzünde görebildiğimiz uçaklara erişebilmekti. Bir astronot filmini hep uzaktan erişilemez bir hayal olarak izlerdik. Ülkemizin bu noktada almış olduğu kararın en büyük etkisi, günümüzün çocuklarına, gelecek nesillere, artık hayallerinin sınırını uzaya taşıyabilecek imkanı verebiliyor olmasıdır. Bu açıdan çok değerli ve bu hayale erişme mutluluğu da hakikaten tarif edilemez" dedi.Gezeravcı, uzay görevi kapsamında ABD'de teorik eğitimlerinin sürdüğünü söyledi. Takviminin belirlendiğini belirten Gazeravcı, planlamaya göre; uzay yolculuğunun 2023'ün son çeyreğinde gerçekleştirileceğini söyledi.

'CİDDİ TARAMALARDAN GEÇTİK'
Atasever, uzay yolculuğu için birçok testten geçtiklerini belirterek, "İlk başvuruyu yapmamızdan sonucun açıklanmasına kadar geçen süreç 6-7 ayık bir süreçti. İlk etapta kapsamlı bir form doldurduk. Sağlık kriterleri, eğitim geçmişi, teknik yetkinlikle alakalı oldukça kapsamlı kriterler vardı. Ön elemeyi geçen insanlar, birtakım online testlere tabi tutuldu. Analitik düşünme, zeka, kişisel eğilimler gibi birtakım online testlere maruz bırakıldık" diye konuştu. Daha sonra mülakatların başlandığını aktaran Atasever, "Çok ciddi fiziksel ve sağlık taramalarından geçtik. Sağlık Bilimleri Üniversitesi de bu konuda bize destek oldu. Belli çevresel testlerden de geçtik, alçak basınç odasına girdik. Bunların hepsinden geçtikten sonra da ABD'nin belki de en tecrübeli astronotlarından olan bir astronot gelip, bizi ek bir mülakata tabi tuttu. Ondan geçtikten sonra da 2022 yılının sonunda süreç tamamlanmış oldu" dedi.

'BİYOTEKNOLOJİK DENEYLER PLANLIYORUZ'
Uzayda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Atasever, çok geniş yelpazede deneyler gerçekleştireceklerini belitti. İnsan biyolojisi konusunda deneylerin yapılacağını söyleyen Atasever, "Şu anda uzay istasyonunda 3D yazıcılarla insan dokusu çıkarma üzerine deneyler yapmış vaziyetteler. Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde uzayda bir böbrek, bir kalp veya ihtiyaç duyulan bir doku, print edilip yeryüzüne gönderilmiş olacak. Bu gelecekten çok uzak değiliz. Biz de bu gelişmelerden geri kalmamak adına biyoteknolojik alanında deneyler gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'DİRAYETLE PEŞİNDEN KOŞMAMIZ GEREKİYOR'
Uzay konusunda çalışmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Atasever, Türk insanının potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyerek, "Hiçbir eksikliğimiz yok. Belki tek eksiklik olarak niteleyebileceğim şey; bizim hedef koyup, o hedefe inanç, dirayet ve umutla koşmamız gerekiyor. Planlarımızı net bir şekilde belirleyip, yoldan sapmamamız gerekiyor. Aklımıza koyup başaramayacağımız herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hepsini yapabilecek zekaya ve mali kuvvete sahibiz. Cesur hayaller kurup, dirayetle o hayallerin peşinden koşmamız gerekiyor" diye konuştu. Atasever ayrıca yıl sonunda yapılması planlanan uzay yolculuğun yaklaşık 7 saat ile 39 saat arasında değişebildiğini aktardı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kurum: “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz” | Video 01:06
Bakan Kurum: “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz” | Video 18.05.2023 | 15:35
Türkiye’nin uzay yolculuğu 2023’ün son çeyreğinde yapılacak | Video 05:48
Türkiye'nin uzay yolculuğu 2023'ün son çeyreğinde yapılacak | Video 18.05.2023 | 13:51
TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video 10:07
TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video 18.05.2023 | 13:09
Başkan Erdoğan’dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız | Video 02:25
Başkan Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: "Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız" | Video 18.05.2023 | 09:58
300 yataklı Defne Devlet Hastanesi’nin yapımın sonuna gelindi | Video 06:27
300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi | Video 17.05.2023 | 15:15
Gaziantep Nurdağı’nda bir vatandaş seçim sonucu sebebiyle depremzedelere hakaret edenlerle ilgili SABAH’a konuştu | Video 01:54
Gaziantep Nurdağı'nda bir vatandaş seçim sonucu sebebiyle depremzedelere hakaret edenlerle ilgili SABAH'a konuştu | Video 17.05.2023 | 11:01
SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video 03:12
SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video 17.05.2023 | 10:14
Enflasyon farkı ve refah payı ile memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlar yeni meclisi bekliyor | Video 06:58
Enflasyon farkı ve refah payı ile memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlar yeni meclisi bekliyor | Video 17.05.2023 | 09:49
Başkan Erdoğan’dan gençlere mesaj: Sizlerle gurur duyuyorum | Video 01:58
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: "Sizlerle gurur duyuyorum" | Video 17.05.2023 | 09:33
Külliye’de “ikinci tur” zirvesi! AK Parti 28 Mayıs’a nasıl hazırlanıyor? | Video 03:03
Külliye’de “ikinci tur” zirvesi! AK Parti 28 Mayıs’a nasıl hazırlanıyor? | Video 17.05.2023 | 09:13
CHP’li belediye, depremzedeleri kapı dışarı etti! Elim ayağım titriyor | Video 03:04
CHP'li belediye, depremzedeleri kapı dışarı etti! "Elim ayağım titriyor" | Video 17.05.2023 | 08:37
Depremzede seçmeni hedef alanlara soruşturma | Video 04:34
Depremzede seçmeni hedef alanlara soruşturma | Video 16.05.2023 | 14:27
Bakan Özer: “15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir” | Video 02:10
Bakan Özer: “15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir” | Video 16.05.2023 | 12:59
AK Parti’den büyük beğeni toplayan paylaşım | Video 02:09
AK Parti'den büyük beğeni toplayan paylaşım | Video 16.05.2023 | 10:27
AK Parti’nin ikinci tur seçim planı hazır | Video 02:32
AK Parti'nin ikinci tur seçim planı hazır | Video 16.05.2023 | 09:34
YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu: Seçimler ikinci tura kaldı! | Video 07:26
YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu: Seçimler ikinci tura kaldı! | Video 15.05.2023 | 15:47
Seçimin ilk turda bitme olasılığı ne? Başkan Erdoğan’ın ilk turda bitirmesi için kaç oy gerek? | Video 18:43
Seçimin ilk turda bitme olasılığı ne? Başkan Erdoğan’ın ilk turda bitirmesi için kaç oy gerek? | Video 15.05.2023 | 13:48
YSK Başkanı Ahmet Yener son verileri açıkladı! İşte oy dağılımında son durum... | Video 01:21
YSK Başkanı Ahmet Yener son verileri açıkladı! İşte oy dağılımında son durum... | Video 15.05.2023 | 10:41
AK Parti’den videolu paylaşım: Balkon hazır. Millet liderini bekliyor 00:12
AK Parti'den videolu paylaşım: "Balkon hazır. Millet liderini bekliyor" 15.05.2023 | 01:10
SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener’den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Veri girişinde aksama yok! | Video 01:06
SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Veri girişinde aksama yok! | Video 14.05.2023 | 23:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA