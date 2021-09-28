Vali Tuncay Sonel SABAH'a açıkladı! Ordu'da güzel proje

Ordu Valisi Tuncay Sonel, üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte eğitim için şehre gelen ve kalacak yer bulamayan öğrencileri anlaştığı otellerde misafir ediyor. Vali Sonel SABAH'a açıklamalarda bulunarak otel hizmetinin 12. gününde otellerde misafir edilen öğrencilerin sayısının 435'e ulaştığını açıkladı. Vali Sonel, öğrencilere alışveriş kartları da verildiğini belirterek, "Anne babaları ve öğrenciler mutlu" dedi.