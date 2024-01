Yerli ve milli kontrol botu Van Gölü’nde kaçakçılara göz açtırmıyor | Video 31.01.2024 | 09:29 Savunma Sanayi Başkanlığınca üretilen, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen ve Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak’ın adının verildiği kontrol botu Van Gölü’nde hizmete alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Deniz polisleri için Savunma Sanayi Başkanlığınca üretilen Kontrol Bot-1301, Bitlis Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Van Gölü'nde kaçakçılara göz açtırmıyor. Bitlisli Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak'ın adının verildiği botla Van Gölü'nde yaşanan olaylara anında müdahale edilebilecek. Bitlis'e tahsis edilen 12 metre uzunluğunda ve saatte yaklaşık 66 kilometre hıza ulaşabilen bot, yüksek manevra kabiliyeti ile Van Gölü'nde yaşanan olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebiliyor. Van Gölü'nde kaçak avlanmanın önlenmesi için kontrollerde bulunan gemi adamları ve kurbağa adamlar, gölde asayişin sağlanması, boğulma vakalarına müdahale, arama kurtarma ve yasak avcılığın önlenmesi gibi olaylara anında müdahale edebilmek için hazır bekliyor.

Türkiye'nin en büyük iç suyu olan Van Gölü'nde asayişi sağlamak için hazır kıta beklediklerini söyleyen Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Soner Ersoy, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz, illerimizin bot ihtiyacını karşılamak için Savunma Sanayi Başkanlığımızın yürütmüş olduğu kontrol botu projesine dahil olarak toplamda 57 adet bot emniyet teşkilatımıza kazandırılmış, bu botlardan 23 tanesi illerimize tahsis edilerek denizlerimizde aktif olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bitlis ilimize tahsis edilen yüzde 100 yerli ve milli kontrol botumuz, 12 metre boyunda, 35 nat hıza sahip yüksek manevra kabiliyetine ve yüksek teknolojik donanımlara sahiptir. Kontrol botumuz deniz polisimizin denizde yapacağı faaliyetlerde önemli bir katkı sunacaktır. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliğimizde 3 gemi adamı ve Su Altı Grup Amirliğinde 6 kurbağa adam personel ile birlikte amacımız Türkiye'nin en büyük iç suyu olan Van Gölü'nde meydana gelen akaryakıt, silah, uyuşturucu madde ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili olayları önlemek, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan ya da çalınan her türlü deniz taşıtını aramak, her türlü deniz taşıtında denetim yapmak, devlet büyüklerinin deniz üzerinde korumasını yapmak, deniz üzerinde ya da Bitlis ilimize bağlı iç sulara atılan, saklanan cesetleri ve suç aletlerini delil niteliği bozulmadan bulup çıkarıp ilgili birimlere teslim etmektir. Denizimizde avlanma sezonu haricinde yapılan her türlü balık avlanma olayına karşı gemileri, tekneleri ve yüzen araçları kontrol etmek, bu faaliyetlerine son vermek ve ilgililerle ilgili işlem yapmak görevlerimiz arasındadır. Ayrıca sel ve su felaketlerinde arama ve kurtarma faaliyeti yürütmek ve sit alanı ilan edilen Van Gölü kıyı şeridinde turistik dalış yapan ekiplerin tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek adına denetleyip birlikte dalış yapmak da görevlerimizdendir. Türkiye'mizin en büyük iç suyu Van Denizimizin kıyısında yaşayan milletimizin huzurlu bir yaşam sürmesi için yine yüce milletimizin dua ve desteği ile her türlü suç ve suçluyla azim ve kararlıkla mücadelemiz duraksamadan devam edecektir" dedi.