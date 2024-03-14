10 bin lira değerindeki takıyı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 14.03.2024 | 14:47 Ankara’da gözüne kestirdikleri takı dükkanından 10 bin lira değerindeki gümüş zinciri çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 8 Mart günü Çankaya ilçesinde yer alan bir takı dükkanında meydana geldi. Belirli aralıkla dükkana gelen iki kişi, işletme sahibi Lütfü K. ile müşteriymiş gibi konuşmaya başladı. Şahıslardan biri, Lütfü K.'nin dikkatini dağıtırken diğeri el çabukluğuyla rafta duran gümüş zinciri alıp cebine koydu. 10 bin lira değerindeki takıyı çaldıktan sonra dükkandan ayrılan hırsızlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Olayla ilgili konuşan mağdur Lütfü K.: "Önce bir kişi dükkana geldi, gümüş ve çelik zincir alacağını söyledi. Ardından telefonla bir arkadaşını aradı. Buraya davet etti. Birlikte çelik ve gümüş zincirlere baktılar. Birisi beni oyalarken diğeri gümüş zinciri çalmış. Dükkandan çıktıklarında fark ettim durumu. Arkalarından koştum ama yetişemedim. 10 bin lira değerindeki gümüş zinciri almışlar. Kendilerini tanımıyorum. İlk kez gelmişlerdi. Yaklaşık 11 dakika içeride durdular" dedi.