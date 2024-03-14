10 bin lira değerindeki takıyı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Ankara’da gözüne kestirdikleri takı dükkanından 10 bin lira değerindeki gümüş zinciri çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"ARKALARINDAN KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM"
Olayla ilgili konuşan mağdur Lütfü K.: "Önce bir kişi dükkana geldi, gümüş ve çelik zincir alacağını söyledi. Ardından telefonla bir arkadaşını aradı. Buraya davet etti. Birlikte çelik ve gümüş zincirlere baktılar. Birisi beni oyalarken diğeri gümüş zinciri çalmış. Dükkandan çıktıklarında fark ettim durumu. Arkalarından koştum ama yetişemedim. 10 bin lira değerindeki gümüş zinciri almışlar. Kendilerini tanımıyorum. İlk kez gelmişlerdi. Yaklaşık 11 dakika içeride durdular" dedi.
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