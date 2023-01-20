15 bin liraya 'joker'li rapor oyununu polis bozdu: 15 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Aydın merkezli üç ilde düzenlenen ve 15 bin TL’ye ’joker’ adı verilen engelli bireyleri başkalarının yerine sağlık kontrolüne sokarak engelli raporu çıkaran örgüte yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 71 kişiden aralarında devlet memurlarının da olduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
'JOKER' ADI VERİLEN ENGELLİ BİREYLERİ, BAŞKALARININ YERİNE SAĞLIK KONTROLÜNE SOKMUŞLAR
Şüphelilerin, örgütlü olarak hasta olmayan kişiler adına 'joker' adı verilen engelli bireylerin sağlık kontrolüne soktuğu tespit edilerek, bu şekilde alınan raporlarla engellilerin yararlanacağı haklardan faydalanmasını sağladıkları belirtildi. Örgütün, ayrıca bu iş karşılığında alınan rapor için 10-15 bin lira para talep ettiği bilgisine ulaşıldı.
ARALARINDA DEVLET MEMURLARININ DA OLDUĞU 15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 15 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Geriye kalan 56 kişinin ise işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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