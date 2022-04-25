Video Yaşam Tuzla'da acı olay: 17 yaşındaki Beyza kazada hayatını kaybetti! Genç kızın ölmeden önce paylaştığı son videosu ortaya çıktı
Tuzla'da acı olay: 17 yaşındaki Beyza kazada hayatını kaybetti! Genç kızın ölmeden önce paylaştığı son videosu ortaya çıktı

Tuzla'da acı olay: 17 yaşındaki Beyza kazada hayatını kaybetti! Genç kızın ölmeden önce paylaştığı son videosu ortaya çıktı

25.04.2022 | 13:09

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TUZLA'da park halindeki minibüse çarpan otomobilin arka koltuğundaki lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya (17) hayatını kaybetti. Amca Kemal Sertkaya, otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığını öne sürerek şikayetçi olduklarını bildirdi. Sertkaya'nın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından video paylaştığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 23 Nisan günü saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla mevkii yan yolda meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan Ali Nadir Şengül'ün kullandığı otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilin sürücüsü hastaneye gitmemek için sağlık ekiplerine bir süre direndi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarının sonunda sürücü Ali Nadir Şengül, ambulansa bindirildi. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan bir kişinin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bilgisi edinilirken 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

KAZADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI
Sertkaya, kaza sonrası ön otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından aile yakınlarına teslim edilen Beyzanur Sertkaya'nın cenazesinin Gebze'deki Pelitli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Sertkaya'nın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından video paylaştığı da ortaya çıktı.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIK İÇİNDEYMİŞ
Sertkaya ailesinin 5 kız çocuğundan biri olan lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya'nın kazadan birkaç gün önce küçük yeğenine Ramazan Bayramı için elbise alacağım. Sen de beğen birlikte alalım dediği öğrenildi.

'KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ'
Beyzanur Sertkaya'nın amcası Kemal Sertkaya, kazayı sonradan öğrendiklerini belirterek İftardan dönüyorlardı. Saat 22.00 civarıydı. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş, ondan şikayetçiyiz. Tam detaylı şekilde bilmiyorum ama otomobil sürücüsü ambulansa da binmek istememiş. Kazada öndeki iki kişiye bir şey olmamış. Arkadakilerden biri yoğun bakımda diğer yeğenime ise Allah rahmet eylesin dedi.

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