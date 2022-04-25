Tuzla'da acı olay: 17 yaşındaki Beyza kazada hayatını kaybetti! Genç kızın ölmeden önce paylaştığı son videosu ortaya çıktı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
00:54
Müşteri gibi geldi, 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 25.04.2022 | 13:14
02:16
02:01
01:23
30 kişinin kız kavgası kamerada | Video 25.04.2022 | 12:34
03:49
01:02
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı | Video 25.04.2022 | 12:33
03:59
İstanbul’da iş adamının villasına silahlı saldırı kamerada | Video 25.04.2022 | 12:26
00:53
Van’da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 12:17
01:24
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video 25.04.2022 | 12:02
00:46
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 25.04.2022 | 12:03
02:24
Mersin'de caminin ses sistemini çalan zanlı kameralara yakalandı | Video 25.04.2022 | 11:25
02:48
İzmit'te maskeli oyuncak bebek, ekipleri harekete geçirdi | Video 25.04.2022 | 11:24
10:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Nisan 2022 Pazartesi atv izle! | Video 25.04.2022 | 11:29
01:11
Gaziantep'te araçtaki 28 kilo esrara 1 gözaltı | Video 25.04.2022 | 11:13
00:37
Rize’de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu | Video 25.04.2022 | 11:14
00:46
Trafikte yol verme tartışması kameralarda | Video 25.04.2022 | 11:14
03:49
Sitede kavga polisi darbedip silahını aldılar | Video 25.04.2022 | 10:57
02:41
TUZLA'da park halindeki minibüse çarpan otomobilin arka koltuğundaki lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya (17) hayatını kaybetti. Amca Kemal Sertkaya, otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığını öne sürerek şikayetçi olduklarını bildirdi. Sertkaya'nın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından video paylaştığı ortaya çıktı.
17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilin sürücüsü hastaneye gitmemek için sağlık ekiplerine bir süre direndi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarının sonunda sürücü Ali Nadir Şengül, ambulansa bindirildi. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayda ağır yaralanan bir kişinin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bilgisi edinilirken 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.
KAZADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI
Sertkaya, kaza sonrası ön otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından aile yakınlarına teslim edilen Beyzanur Sertkaya'nın cenazesinin Gebze'deki Pelitli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Sertkaya'nın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından video paylaştığı da ortaya çıktı.
RAMAZAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIK İÇİNDEYMİŞ
Sertkaya ailesinin 5 kız çocuğundan biri olan lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya'nın kazadan birkaç gün önce küçük yeğenine Ramazan Bayramı için elbise alacağım. Sen de beğen birlikte alalım dediği öğrenildi.
'KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ'
Beyzanur Sertkaya'nın amcası Kemal Sertkaya, kazayı sonradan öğrendiklerini belirterek İftardan dönüyorlardı. Saat 22.00 civarıydı. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş, ondan şikayetçiyiz. Tam detaylı şekilde bilmiyorum ama otomobil sürücüsü ambulansa da binmek istememiş. Kazada öndeki iki kişiye bir şey olmamış. Arkadakilerden biri yoğun bakımda diğer yeğenime ise Allah rahmet eylesin dedi.