180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 32 gözaltı | Video
Mersin polisi, bilinen alış veriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. 180 milyon liralık haksız kazanç elde eden 32 şüpheli operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan 32 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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