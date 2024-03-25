Video Yaşam 180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 32 gözaltı | Video
180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 32 gözaltı | Video

180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 32 gözaltı | Video

25.03.2024 | 14:04

Mersin polisi, bilinen alış veriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. 180 milyon liralık haksız kazanç elde eden 32 şüpheli operasyonla yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Polisin planlı çalışmasında Facebook Market Palace ve bilinen sitelerin sahte linkini üretmek sureti ile bungalov ev, elektrikli ev aletleri ilanları veren ,sahte hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak arayarak para talep eden ve internet sitelerinden araç almak isteyen şahısları sazan sarmalı yöntemi ile organize bir şekilde dolandıran şüphelileri belirledi. Şüphelilerin bu yöntemle 180 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerini tespit eden polis eş zamanlı operasyonda yaptı. Operasyonda aralarında suç örgüt liderinin de bulunduğu 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev,işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda ise 70 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet para atma makinesi, farklı şahıslara ait 62 adet banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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