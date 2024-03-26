19 yaşındaki genci öldüren tokat! 2 sanık hakkında flaş karar | Video

İstanbul Beyoğlu'nda 19 yaşındaki Abdullah Şakun'un tekme tokat darp ederek ölümüne neden olan 18 yaşından küçük 3'ü tutuklu 4 gencin yargılamasına başladı. Mahkeme tokat atan E.A.'nın tutukluluğuna devam kararı verirken 2 tahliyesine karar verildi.