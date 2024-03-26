Video Yaşam 19 yaşındaki genci öldüren tokat! 2 sanık hakkında flaş karar | Video
19 yaşındaki genci öldüren tokat! 2 sanık hakkında flaş karar | Video

19 yaşındaki genci öldüren tokat! 2 sanık hakkında flaş karar | Video

26.03.2024 | 11:20

İstanbul Beyoğlu'nda 19 yaşındaki Abdullah Şakun'un tekme tokat darp ederek ölümüne neden olan 18 yaşından küçük 3'ü tutuklu 4 gencin yargılamasına başladı. Mahkeme tokat atan E.A.'nın tutukluluğuna devam kararı verirken 2 tahliyesine karar verildi.

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