1915 Çanakkale Köprüsü 334 metre kule yüksekliğine ulaştı | Video

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 318 metrelik kulelerinin üzerine Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürleri yerleştirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü 334 metre kule yüksekliğine ulaştı. 1915 Çanakkale Köprüsü 334 metre kule yüksekliğiyle, ‘Dünya’nın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü’ unvanına sahip oldu.

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı, 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi. Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden 4 yapının her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde. 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kule yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmını Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü 4 top mermisinin yerleştirilmesiyle 334 metreye ulaştı. Köprü, 334 metre kule yüksekliğiyle 'Dünya'nın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü' unvanına sahip oldu.Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla 1915 Çanakkale Köprüsü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmını da yerleştirilen Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü 4 top mermisini temsil ediyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi çerçevesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi.