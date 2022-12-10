1915 Çanakkale Köprüsü 334 metre kule yüksekliğine ulaştı | Video

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Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 318 metrelik kulelerinin üzerine Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürleri yerleştirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü 334 metre kule yüksekliğine ulaştı. 1915 Çanakkale Köprüsü 334 metre kule yüksekliğiyle, ‘Dünya’nın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü’ unvanına sahip oldu.
Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla 1915 Çanakkale Köprüsü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmını da yerleştirilen Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü 4 top mermisini temsil ediyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi çerçevesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi.