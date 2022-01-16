2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor | Video

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Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda çalışma başlatan il Özel İdaresi kar timleri, 5 metre yüksekliğinde karla mücadele ediyor.
Kentte etkili olmaya devam eden kar, tipi, fırtına ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 10 köy, 21 mezra yolunda yol açma çalışması başlatan kar kaplanları, sarp dağların arasından geçit vermeye çalışıyor. 2 bin 500 rakımlı bölgede zorlu çalışma yürüten ekipler, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgelerde adım adım ilerliyor. Zorlu coğrafyada çığ tehlikesine karşı hummalı çalışma yürüten kar timleri, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.
"AÇTIĞIMIZ YOLLAR TİPİ VE FIRTINA NEDENİYLE TEKRAR KAPANIYOR"
Üçevler grup köy yolunda çalışmalara devam eden Özel İdare çalışanlarından Hakan Çolak, 10 köy, 21 mezra yolunu ulaşıma açmaya çalıştıklarını söyledi.
Açılan yolların tipi ve fırtına nedeniyle yeniden kapandığını anlatan Çolak, "Köylere ulaşmaya çalışıyoruz. 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Zor şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Açtığımız yollar tipi ve fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor" dedi.
"KAR YÜKSEKLİĞİ BAZI YERLERDE 6 METREYE KADAR ÇIKIYOR"
Kar yüksekliğinin yer yer tipi ve fırtınaya göre 4 ila 6 metre arasında değiştiğini kaydeden Çolak, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Kar yüksekliği şu anda 4 metre ile 6 metreye kadar çıkıyor. Tüm zorluklara rağmen köy yollarımızı açmaya devam ediyoruz."