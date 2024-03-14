20 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-25" Operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-25" operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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