20 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-25" Operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı | Video 14.03.2024 | 16:19 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-25" operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak 20 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-25" Operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.