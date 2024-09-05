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372 gün su altında kalan telefonu buldu, tamir edip sahibine teslim etti | Video

372 gün su altında kalan telefonu buldu, tamir edip sahibine teslim etti | Video

05.09.2024 | 09:38

Adana'da ailesiyle birlikte pikniğe giden telefon tamircisi Salih Yavuz, kanyonda yüzdüğü sırada 372 gün önce suya düşüp kaybolan telefonu buldu. Telefon Tamircisi Yavuz, bulduğu telefonu parça değiştirmeden tamir ederek sahibine teslim etti.

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2023 yılının Ağustos ayında Karaisalı ilçesinde bulunan Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte kampa giden Emrecan Akış (24), cep telefonuyla görüntü alarak suya atladı. Akış'ın elinden cep telefonun kaymasıyla suda kayboldu. Bir yıl sonra cep telefonu tamircisi olan Salih Yavuz (33) ailesiyle birlikte aynı kanyonun bulduğu yere pikniğe gitti. Yavuz, serinlemek için suya girdiği ayağına takılan telefonu alıp tamir etti.

"Yüzerken ayağıma takıldı"
Dokuzoluk kanyonuna ailesiyle piknik yapmaya gittiğini belirten Salih Yavuz, "Yüzerken şans eser ayağıma bir cisim takıldı. Telefon olduğunu anlayınca uğraştım ve sudan çıkardım. Telefonun baya bir su aldığını gördüm. Telefonu güzelce havluya sarıp çantama koydum. Bir telefoncu olarak bunu benim bulmam kaybeden kişi için çok güzel bir şey. Cihaza ne işlem yapacağımı bilmemden dolayı getirdim işyerime. Tamamen söküp bakımlarını yaptım. Hiçbir parça değiştirmeden cihazı çalıştırdım" dedi.

"Şifresini bulup telefon bilgilerinden sahibine ulaştım"
Cihazı çalıştırdıktan sonra 6 rakamlı şifreyi deneme yanılma yolu ile bulduğunu aktaran Yavuz, "Telefon sahibinin bilgilerine numarasına ulaştım ve iletişime geçtim. Telefonu kaybeden şahıs telefonu benim bulduğuma inanmadı. 'Dalgıç geldi bulamadı sen nasıl buldun' dedi. Kendisini kandırdığımı düşündü. Görüntülü arayıp telefonu kendisine gösterdiğimde inandı" diye konuştu.

"372 gün suyun içerisinde kalmış"
Yavuz, telefondaki son çekilen videoya baktığında 2023 yılının Ağustos ayında çekildiğini gördüğünü kaydederek, "Telefon 372 gün suyun içerisinde kalmış. Telefonu kaybolan vatandaş telefonun bulunduğunu görünce çok mutlu oldu. Kendisi de geldi cihazını ona teslim ettik" diye konuştu.

"Dalgıç bile bulamadı"
2023 yılının Ağustos ayında telefonunu suya düşürüp kaybeden Emrecan Akış (24), "Bir yıl önce Dokuzoluk Kanyonu'na kampa gitmiştik, telefonumu orada kaybettim. Sabah suya girmek isterken telefonum elimden düştü. Tahminen suyun derinliği 3 metre civarındaydı. Daldık çıkarmaya çalıştık fakat çıkaramadık. Dalgıç çağırdık oda gelip bulamadı" dedi.

"372 gün sonra telefonum bulunca şok oldum"
Aradan 1 yıl geçtiğin ve telefonunu unuttuğunu dile getiren Akış, "Birisi aradı 'sen 372 gün önce Dokuzoluk Kanyonu'nda telefonunu kaybettin mi?' diye sordu. Bende 'evet' dedim. Arayan kişi telefonu bulduğunu ve kendisinde olduğunu belirtti. Bunu söyleyince şaşırdım, telefonu bulan kişi görüntülü konuştu. Telefonu görünce gerçek olduğunu anladım ve bulunmasına çok şaşırdım. Bulan kişiye çok teşekkür ediyorum bana ulaştığı için. Bu devirde 70 bin TL değerinde telefonu satalardı satmamış teslim etti. Gerçekten kendisi iyi bir insanmış" şeklinde konuştu.

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