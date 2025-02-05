46 senedir aradığı kızını, Müge Anlı 10 dakikada buldu | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine rekor bir buluşmaya imza attı. Bugün kızını bulmak için yayına gelen Hüseyin Bey (75) 1979 yılından beri görmediği kızını Müge Anlı dakikalar içinde buldu.