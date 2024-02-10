6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada | Video
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı, 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
MİNİBÜSÜN MOTORU FIRLADI
Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı, minibüsün de kazaya karıştığı görüldü. Kaza sırasında minibüsün motorunun metrelerce uzağa savrulduğu da görüntülerde yer aldı. Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada | Video 10.02.2024 | 14:51
00:37
Ev ve arabalarında uyuşturucu çıkan 6 zehir taciri tutuklandı | Video 10.02.2024 | 15:01
00:55
Şanlıurfa'da evde yangın faciası: 1 ölü | Video 10.02.2024 | 14:51
39:26
00:53
01:51
Karşılıksız çek operasyonu: 25 kişi tutuklandı | Video 10.02.2024 | 14:15
00:21
Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı | Video 10.02.2024 | 14:16
01:21
00:42
Şanlıurfa'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı | Video 10.02.2024 | 12:00
01:55
Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 5 gözaltı | Video 10.02.2024 | 11:19
00:15
Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi | Video 10.02.2024 | 11:19
00:22
00:16
Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı | Video 10.02.2024 | 11:18
01:37
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı | Video 10.02.2024 | 11:13
00:46
Küçükçekmece'de elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu | Video 10.02.2024 | 10:33
01:28
Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 10.02.2024 | 10:42
03:29
01:30
Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli | Video 10.02.2024 | 10:09
04:39