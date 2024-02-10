6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada | Video 10.02.2024 | 14:51 ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı, 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek- Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Abdülkerim Kodaman yönetimindeki otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Muharrem Özgür yönetimindeki hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı, minibüsün de kazaya karıştığı görüldü. Kaza sırasında minibüsün motorunun metrelerce uzağa savrulduğu da görüntülerde yer aldı. Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.