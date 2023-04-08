Video Yaşam 624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası değiştirildi | Video
624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası değiştirildi | Video

624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası değiştirildi | Video

08.04.2023 | 11:02

İslamiyet’in en önemli mabedleri arasında gösterilen 624 yıllık Bursa Ulu Camii'ye asılan Ramazan mahyası değiştirildi. Deprem sebebiyle ilk 15 gün asılan, "Ramazan biz olmaktır" mesajının yerine bayrama kadar, "Dünyada bir yolcu gibi ol" mesajı asıldı.

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Mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürüldü. İstanbul ve Edirne'deki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Bursa'ya geldi. İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa'ya getirilen "dünyada bir yolcu gibi ol" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmada önce mahya asılacak şekilde minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı.
Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "Günler ne kadar da çabuk geçiyor. 15 gün önce "Ramazan biz olmaktır" ibaresi asılıydı 15 gün boyunca Bursalılar "Ramazan biz olmaktır" yazısını gördüler. Bugünden itibaren de Allah nasip ederse "dünyada bir yolcu gibi ol" ifadeleriyle dünyanın gelip geçici olduğunu, bizim de buralarda kalıcı olmadığımızı bir gün mutlaka bizim de bu dünyadan öteki âleme göç edeceğimizi hatırlatan bir yazı asılıyor. 15 gün sonra değiştiriliyor" dedi.

İftarla birlikte Ulu Camii'de yanan mahyanın ışıkları gecenin karanlığını da aydınlattı. "Dünyada bir yolcu gibi ol" mesajı Ramazanın son gününe kadar asılı kalacak.

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