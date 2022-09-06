Video Yaşam 7 yaşındaki çocuk annesine kavuşunca gözyaşlarını tutamadı | Video
7 yaşındaki çocuk annesine kavuşunca gözyaşlarını tutamadı | Video

7 yaşındaki çocuk annesine kavuşunca gözyaşlarını tutamadı | Video

06.09.2022 | 13:00

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Bolu Belediyesi’nin Pazar yerine çıkan türelin içerisinde bir anda annesinin yanından kaybolan 7 yaşındaki İ.E.Ç.’nin annesiyle buluşmasının ardından hem korku hem de mutluluk gözyaşları döküldü.

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Küçük yaşta çocuğun kaybolması olayı öğle saatlerinde belediyenin Pazar yerine çıkan tünelde meydana geldi. Bir çocuk annesinin yanından ayrılarak kayıplara karışan 7 yaşındaki İ.E.Ç., annenin 112 Acil Servisinin aramasıyla birlikte polis alarma geçti.

Tünel içerisinde anne ile buluşan Çocuk Şubesi Müdürlüğü, Asayiş Şubesi ve Bahçelievler Polis Merkezi ekipleri, anne ile birlikte kayıp çocuğu aramaya başladı. O sırada gelen telefon üzerine yaklaşık 45 dakika kayıp olan, küçük çocuğunu Zabıta Karakolunda olduğu haberi geldi.

Korku dolu dakikalar yaşan anne Zabıta Müdürlüğünde oğluna doyasıya sarılırken, küçük İ.E.Ç. hem korkudan hem de annesine kavuşmanın mutluğundan gözyaşı döktü. Küçük çocuğun duyarlı bir vatandaş tarafından bulunduğu ve zabıtaya teslim edildiğini öğrenildi. Korku ve heyecan dolu dakikalar mutlu bir sonla bitmiş oldu.

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