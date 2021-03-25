70 yıllık tarihi kahvehanede yeniden çay demlenecek | Video

Denizli’nin tarihine tanıklık eden yapılar yeniden kente kazandırılıyor. Şirinköy Kahvehanesi’nin restorasyon çalışmalarına başladıklarını müjdeleyen Başkan Osman Zolan, "Geçmişimize sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Restore ettiği tarihi binalarla kentin değerlerine sahip çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte eşine az rastlanır özelliklere sahip olan tarihi Şirinköy Kahvehanesi'nde restorasyon çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 1951 yılında köy sakinleri tarafından yaptırılan Şirinköy Kahvehanesi Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restore çalışmaları ile yeniden hayat bulacak. Bahçesinde havuz olma özelliğiyle işlev olarak İstanbul'da bulunan büyük kahvehanelere benzeyen tarihi yapının geçmişte tiyatro oyunlarının da gösterildiği, Karagöz-Hacivat, hokkabaz ve ortaoyunu gibi millî oyunların sergilendiği yer olması bakımından son derece önemli olduğu kaydedildi.

"DENİZLİ'NİN TARİH VE KÜLTÜRÜNE DE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, tarihi Şirinköy Kahvehanesi'nin çalışmalar sonrası eski ihtişamına yeniden kavuşacağını kaydetti. Belediyelerin görevinin sadece alt ve üst yapı olmadığını, kentin tarih ve kültürüne de sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Bugüne kadar yıkılmaya yüz tutmuş birçok tarihi binamızı restore ederek yeniden kentimize kazandırdık" dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geçmişimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar onlarca tarihi değerimizi nasıl koruyup gelecek nesillerimize aktardıysak Şirinköy Kahvehanemize de sahip çıkıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Şirinköy Kahvehanemiz bambaşka bir güzelliğe kavuşacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun"