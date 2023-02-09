72 yaşındaki Necla Beyazıt 83 saat sonra umut oldu | Video
İstanbul İtfaiyesi ve BAK Kadıköy, Hatay Samandağ’da birlikte yaptığı arama kurtarma ve titiz çalışma sayesinde 72 yaşındaki Necla Beyazıt’a ulaştı. Enkaz altından sağ olarak çıkan Necla Beyazıt Türkiye'ye umut oldu.
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