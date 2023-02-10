96. saatte mucize kurtuluş! 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi böyle kurtarıldı | Video
Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
05:16
Kahramanmaraş'tan 210 depremzede uçakla İstanbul'a getirildi | Video 10.02.2023 | 08:15
17:00
100. saatte çifte mucize! Anne ve oğlu, enkaz altından böyle kurtarıldı 10.02.2023 | 09:02
05:13
07:51
03:47
Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı | Video 10.02.2023 | 08:07
03:01
00:36
Okan Müderrisoğlu deprem bölgesinde | Video 10.02.2023 | 08:06
00:39
İşte Kahramanmaraş depreminin en çarpıcı görüntüsü | VİDEO 10.02.2023 | 01:17
02:10
72 yaşındaki Necla Beyazıt 83 saat sonra umut oldu | Video 09.02.2023 | 21:52
01:09
90 yaşındaki Cennet Nine, depremzedelere patik çorap örüyor | Video 09.02.2023 | 20:58
00:41
00:11
04:20
00:18
01:47
Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video 09.02.2023 | 16:10
03:08
03:41
04:42
İskenderun’da tahribat böyle görüntülendi | Video 09.02.2023 | 15:39
02:38
Hatay'da anne ve 1 yaşındaki Rami bebek kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 15:40