ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video
ABD’nin Michigan eyaletindeki eyaletler arası yolda çiftlikten kaçan bir inek ile onu yakalamaya çalışan at üstündeki kovboy arasında kovalamaca yaşandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video 24.05.2023 | 00:07
00:57
Amasya'da oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 23.05.2023 | 23:18
50:18
01:18
“MET” operasyonu… 600 kilogramdan fazla zehirle yakaladılar | Video 23.05.2023 | 17:09
02:22
Jandarmadan PKK/KCK’ya şafak operasyonu; 23 gözaltı | Video 23.05.2023 | 17:05
00:45
Uygulama noktasından kaçtı, kapana yakalandı | Video 23.05.2023 | 16:53
03:05
01:34
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralı | Video 23.05.2023 | 16:23
01:28
Bayrampaşa’da tuvalet kavgası cinayetle bitti | Video 23.05.2023 | 16:10
00:45
00:55
00:37
04:54
03:15
Tekirdağ'daki depremzedeler önce kovuldu sonra saldırıya uğradı | Video 23.05.2023 | 14:16
03:57
01:21
04:06
05:30
04:34
00:22
Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 23.05.2023 | 10:26