Video Yaşam ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video

ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video

24.05.2023 | 00:07

ABD’nin Michigan eyaletindeki eyaletler arası yolda çiftlikten kaçan bir inek ile onu yakalamaya çalışan at üstündeki kovboy arasında kovalamaca yaşandı.

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