Video Yaşam Adana'da 140 artçı deprem meydana geldi | Video
Adana'da 140 artçı deprem meydana geldi | Video

Adana'da 140 artçı deprem meydana geldi | Video

26.07.2023 | 12:56

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün saat 08.44'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 11.30'a kadar en büyüğü 4.4 olan 140 artçı deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 13 binanın yıkıldığı 418 kişinin de hayatını kaybettiği Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 08.44'de 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mersin'de de hissedilen deprem büyük korku ve paniğe neden olurken, Kozan'da eski 2 bina yıkıldı, 1 camide ağır hasar meydana geldi. Osmaniye'nin Sumbus ilçesi ile Kozan'ın Göller yaylasında dağdan kopan kaya parçası evlere isabet etti. İki ev de kullanılmaz hala geldi. Onlarca kişi ise korku ve panikle başvurdukları hastanelerde tedavi edildi. Kadirli ve Kozan'da paniğe kapılarak evlerinden atlayan 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

140 KEZ SALLANDI
Depremden zarar verdiği Kozan, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde hasar tespit çalışması devam ederken dün saat 08.44'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 11.30'a kadar Adana'nın Kozan, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ilçelerinde en büyüğü 4.4 olan 140 artçı deprem yaşandı. Uzmanlar artçı depremlerin devam edeceğini bildirdi.

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