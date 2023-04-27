Video Yaşam Adana'da 528 ve 327 metrelik tünellerle konforlu yolculuk başladı | Video
Adana'da 528 ve 327 metrelik tünellerle konforlu yolculuk başladı | Video

Adana'da 528 ve 327 metrelik tünellerle konforlu yolculuk başladı | Video

27.04.2023 | 10:40

Adana'nın Kozan ilçesi ile Kayseri arasını 105 kilometreye düşürecek olan yolda 528 ve 327 metrelik iki tünel sürücülerin kullanımına sunuldu. Yolu kullanmaya başlayan sürücüler, 20 dakikalık mesafenin tünellerle 5 dakikaya düşmesi ile konforlu bir yolculuk yaşadıklarını ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'nın Kozan'ın ilçesi ile Kayseri'yi birbirine bağlayan 105 kilometrelik Mansurlu yolunda 528 metre ve 327 metrelik iki tünelin yapımı tamamlandı. Bağlantı yolu ve tüneller sayesinde Kozan ile Kayseri arasının 2,5 saate düşmesinin beklendiği kaydedildi. İki tünel bitirilmesinin ardından vatandaşların kullanımına açıldı. Tünellerin hizmete kazandırılması ile ulaşımda büyük kolaylık yaşadıklarını kaydeden vatandaşlar, 20 dakikalık zorlu güzergahın 5 dakikalık konforlu bir yolculuğa düştüğünü kaydetti. Bölge sakinlerinden Yasin Avcı, "Burada zeminden kaynaklı sıkıntı vardı. İnşallah insanlarımız kazasız belasız burayı kullanır, devletimiz sağolsun" dedi.

Burhaniye'den Adana'ya geldiğini aktaran Mustafa Demirbağ ise, "Tüneller mükemmel oldu. Senelerdir gelip giderdik. Burası açıldıktan sonra rahata kavuştuk. Bizim için çok mükemmel" diye konuştu.

Öte yandan Kozan-Mansurlu güzergahında yol yapım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da 528 ve 327 metrelik tünellerle konforlu yolculuk başladı | Video 03:36
Adana'da 528 ve 327 metrelik tünellerle konforlu yolculuk başladı | Video 27.04.2023 | 10:40
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:17
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 27.04.2023 | 10:40
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: “Nikah kıyıyorduk” | Video 02:43
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: “Nikah kıyıyorduk” | Video 27.04.2023 | 10:40
Gençlerin meydan muharebesi gibi kavgası kamerada | Video 00:37
Gençlerin meydan muharebesi gibi kavgası kamerada | Video 27.04.2023 | 10:40
Kilis’te otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:20
Kilis’te otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 27.04.2023 | 09:40
Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturmasında 8 şüpheli daha yakalandı | Video 02:33
Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturmasında 8 şüpheli daha yakalandı | Video 27.04.2023 | 09:39
Sağanak ile gelen taşkın araçları böyle sürükledi | Video 00:58
Sağanak ile gelen taşkın araçları böyle sürükledi | Video 27.04.2023 | 09:39
Gaziantep’te yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 00:20
Gaziantep’te yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 27.04.2023 | 09:30
Sağanak ile gelen taşkın araçları böyle sürükledi | Video 00:58
Sağanak ile gelen taşkın araçları böyle sürükledi | Video 27.04.2023 | 09:17
Başakşehir’de iplik yüklü kamyon ağaçlık alana devrildi | Video 01:05
Başakşehir'de iplik yüklü kamyon ağaçlık alana devrildi | Video 27.04.2023 | 09:03
Tırın çarptığı hafif ticari araç savrulup bir başka tır’a çarptı: 2 ölü | Video 01:36
Tırın çarptığı hafif ticari araç savrulup bir başka tır'a çarptı: 2 ölü | Video 27.04.2023 | 09:18
Samsun’da minibüs takla attı: 4 yaralı | Video 02:06
Samsun'da minibüs takla attı: 4 yaralı | Video 27.04.2023 | 09:02
İzmir’de akşam saatlerinde siren sesleri! Rögarlar taştı, site yönetimi siren çaldı | Video 01:26
İzmir’de akşam saatlerinde siren sesleri! Rögarlar taştı, site yönetimi siren çaldı | Video 27.04.2023 | 08:55
Tantuni yerken silahlı saldırıda vuruldu | Video 00:24
Tantuni yerken silahlı saldırıda vuruldu | Video 27.04.2023 | 08:55
Kuşadası’nda sağanak yağış etkili oldu, otomobil göle dönen yolda mahsur kaldı | Video 05:36
Kuşadası’nda sağanak yağış etkili oldu, otomobil göle dönen yolda mahsur kaldı | Video 27.04.2023 | 00:05
Bursa’da 50 bin lira borç için kan aktı : 1 ölü 2 yaralı | Video 00:59
Bursa’da 50 bin lira borç için kan aktı : 1 ölü 2 yaralı | Video 26.04.2023 | 16:53
Kuveytli 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil alev alev yandı | Video 02:22
Kuveytli 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil alev alev yandı | Video 26.04.2023 | 16:51
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi | Video 02:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi | Video 26.04.2023 | 16:48
14 yaşındaki çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 03:35
14 yaşındaki çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 26.04.2023 | 16:03
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin sakuraları çiçek açtı | Video 05:40
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sakuraları çiçek açtı | Video 26.04.2023 | 16:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA