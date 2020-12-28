Video Yaşam Adana'da kanalizasyona düşen hamile kadın ve bebeğinin son durumu ne? | Video

Adana'da kanalizasyona düşen hamile kadın ve bebeğinin son durumu ne? | Video

Adana'da kanalizasyona düşen hamile kadın ve bebeğinin son durumu ne? | Video
28.12.2020 | 09:19

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Son dakika haberleri... Adana’da iki çocuğu ve eşiyle hastaneye gittiği sırada 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düşen kadının 3 aylık hamile olduğu, ayağının kırıldığı ve bebeğinin iyi olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Nehir Cengiz (28) adlı hamile kadın iki çocuğu ve eşiyle Seyhan Devlet Hastanesine geldi. Cengiz, hastanenin acilinde sıra beklerken bahçede kantin önünde oturmak istedi. Çocukları ve eşiyle birlikte kantinin bahçesine çıkan Cengiz, kanalizasyon kapağının üzerine bastı. Ancak kapağın ters dönmesi sonucu hamile kadın 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü. Bu arada kapak da geri kapandı. Görgü tanığı vatandaşlar olayı sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri kanalizasyona halat merdiven sarkıtıp aşağı indi. Daha sonra da kadının beline ip bağlayıp vinç yardımıyla kadını kısa sürede düştüğü yerden dışarı çıkardı. Acılar içinde kalan kadın sedye ile hastanenin acil servisine götürüldü.


Acil servise götürülen kadın gözyaşlarına boğulurken, yakınları onu "sana ve çocuğuna bir şey olmayacak" diyerek teskin etmeye çalıştı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi olmadığı düşmeden dolayı ayağının kırıldığı öğrenildi. Ayrıca genç kadının 3 aylık hamile olduğu bebeğinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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