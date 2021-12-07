Video Yaşam Adana'da kavganın sonu kanlı bitti! İki sevgili birbirini bıçakla yaraladı | Video
Adana'da kavganın sonu kanlı bitti! İki sevgili birbirini bıçakla yaraladı | Video

Adana'da kavganın sonu kanlı bitti! İki sevgili birbirini bıçakla yaraladı | Video

07.12.2021 | 08:44

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Adana’da tartışan iki sevgili daha sonra kavgaya tutuşarak birbirlerini bıçakladı. Kavgada, Kemal K. vücudunun birçok yerinden bıçak darbesi alırken Serap O.’da kol kısmından yaralandı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sevgili olan Kemal K. (34) ile Serap O. (34) ev içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken sevgililer bir anda bıçakla birbirine saldırdı. Serap O. kolundan hafif şekilde yaralanırken sevgilisi Kemal K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Apartmanda oturan diğer kişiler sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kemal K.'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Serap O. ise gözyaşları içerisinde sinir krizi geçirerek ambulansa bindirildi. Serap O.'da Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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