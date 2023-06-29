Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında: 3 yaralı | Video
Adana’da sokak arasında iki grubun silahlı kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
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