Adriana Lima üçüncü çocuğuna hamileydi! Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle açıkladı! | Video
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Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yıllarca birçok ünlü markanın modelliğini yaptı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Adriana Lima, bir süredir Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye’de magazin gündeminden düşmeyen ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Ünlü model bugün sosyal medyada bebeğinin cinsiyetini açıklayan bir video yayınladı. Cinsiyet partisi düzenleyen modelin burada oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu gözlendi. İşte Adriana Lima’nın bebeğinin cinsiyeti!