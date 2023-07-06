Ağrı'da mest eden 'Süper Ay' manzarası | Video
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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