Ağrı'da mest eden 'Süper Ay' manzarası | Video

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı'da kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri kendine hayran bıraktı. O anlar ise kameraların objektiflerine yansıdı. Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılırken, Türkiye'in birçok noktasında ay parlaklığıyla göz kamaştırdı