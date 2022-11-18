Video Yaşam AK Partili Hızal, su basan pazar yerini paylaşarak tepki gösterdi
AK Partili Hızal, su basan pazar yerini paylaşarak tepki gösterdi

AK Partili Hızal, su basan pazar yerini paylaşarak tepki gösterdi

18.11.2022 | 17:51

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yağmur sonrası su basan Seferihisar pazar yerini paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert bir dille yüklendi. Hızal; "Seferihisar'da otel toplantısı yaparken Seferihisar Pazar yerinin hali işte ortada. CHP artık kendi gözünün önünü bile göremiyor." diyerek tepki gösterdi.

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