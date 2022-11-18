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OTOMATİK OYNAT
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AK Partili Hızal, su basan pazar yerini paylaşarak tepki gösterdi 18.11.2022 | 17:51
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yağmur sonrası su basan Seferihisar pazar yerini paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert bir dille yüklendi. Hızal; "Seferihisar'da otel toplantısı yaparken Seferihisar Pazar yerinin hali işte ortada. CHP artık kendi gözünün önünü bile göremiyor." diyerek tepki gösterdi.