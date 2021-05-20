Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
03:35
İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı 20.05.2021 | 08:53
03:27
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü | Video 20.05.2021 | 08:53
01:36
04:38
İstanbul Bağcılar'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı 20.05.2021 | 08:33
00:24
Manisa'da polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi 20.05.2021 | 07:06
00:32
00:32
01:17
Oto yıkamada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 20.05.2021 | 02:37
01:52
Nişantaşı’nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri | Video 19.05.2021 | 19:59
07:04
00:42
04:01
İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada | Video 19.05.2021 | 16:31
11:25
04:22
Açık kalp ameliyatına alınan "Fısfıs İsmail" taburcu edildi | Video 19.05.2021 | 16:45
05:22
02:27
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı | Video 19.05.2021 | 16:05
00:53
Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada | Video 19.05.2021 | 15:18
00:47
00:53
Cinnet getiren koca eşini satırla doğramaya kalktı | Video 19.05.2021 | 14:34
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil girdiği akaryakıt istasyonunun marketine girmek üzereyken dondurma dolabına çarparak son anda durdu. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Şamlı Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının birleştiği kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna girmek için kavşaktan hızlı dönen Yücel K. (50) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyonun market kısmına girdi. Market önündeki dondurma dolabına çarpan otomobil son şans eseri dururken büyük bir facia atlatıldı. Sürücü ve petrol istasyonunda bulunan vatandaşlar kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve markette maddi hasar oluştu. Kaza anı petrol istasyonunun güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Market camları kırılırken, raflardaki ürünler dağıldı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazanın incelemesini yaptı. Sürücü Yücel K. ifadesi alınmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.