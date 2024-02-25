Video Yaşam Akdeniz kıyılarını yüzlerce denizanası bastı | Video
Akdeniz kıyılarını yüzlerce denizanası bastı | Video

Akdeniz kıyılarını yüzlerce denizanası bastı | Video

25.02.2024 | 15:29

Türkiye'nin tatil merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de sahil kenarları denizanasıyla doldu. Bölgenin gözde mekanı Kızkalesi sahilinde kıyıya vuran yüzlerce deniz anası dikkat çekerken vatandaşlar da şaşırarak panik oldu.

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Önemli turizm merkezlerinden Mersin'de zehirli iğneleri bulunan deniz anası kabusu yaşanmaya başladı. Son günlerde dalgalarla birlikte sahil kenarlarında görülmeye başlanan denizanaları yoğunlaştı. Özellikler Erdemli ilçesinde yer alan turizmin gözbebeği Kızkalesi'nin sahillerine kadar gelen yüzlerce deniz anası dikkat çekti. Son 2 günde yüzlerce denizanası kıyıya vururken, güneşli havayı fırsat bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Bazı vatandaşlar bölgede yürüyüş yaparken, bazıları da kıyıya vuran deniz analarını dikkate almadan yüzdü.

Deniz analarının çoğaldığına dikkat çeken Fen Bilimleri Öğretmeni Kemal Bahar," Bu durum küresel iklim değişikliğinin bir belirtisi. Gün geçtikçe çevre sorunlarının artmasıyla yaşanan sıcaklıktan karşımıza çıkıyor. Buda olumsuz bir durum olarak görünüyor" dedi.

Malatya'dan gelen İlginay Öztürk "Her yıl Mersin'de tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık. Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu. Mardin'den gezmeye gelen Fırat Fırat'ta deniz analarının Kızkalesi bölgesinde yoğun olarak görüp şaşırdıklarını söyledi.

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