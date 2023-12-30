Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 4 yaralı | Video
Bolu-Mudurnu kara yolunda kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonla çarpışan minibüs adeta kağıt gibi yırtıldı.
Çarpışmanın etkisiyle yolcu taşıyan Ford marka servis minibüsü kağıt gibi yırtıldı. Meydana gelen kazada minibüste yolcu konumunda bulunan Abdülbaki R., Sercan K., Ertuğrul Y., Sevgi Sarıoğlu ve kamyon sürücüsü Dursun D. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan Sevgi Sarıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen Sevgi Sarıoğlu'nun cansız bedeni, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Sevgi Sarıoğlu'nun yakınları ise gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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