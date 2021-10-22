Alanya'da 2 kardeşin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video

Antalya'nın Alanya ilçesinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen 5 kişinin kavgasında 2 kardeş bıçakla bacağından yaralandı. Kavgaya karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ekim Salı günü, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde, saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G. (18), U.S. (19) ve K.B. (36) yanlarında bulunan bıçakla M.Ç. (41) ve H.Ç. (19) adlı kardeşleri bacağından bıçakladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken kavgayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı iki kardeşi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Jandarmanın yaptığı inceleme ve fiziki takibin ardından şüpheliler A.G. (18), U.S. (19) ve K.B. (36) evlerinde gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. ve K.B. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İki grubun kavgası, olayı görenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bıçak ile sopanın kullanıldığı kavgada yaralanan kişilerden birinin, 'Ölüyorum, yardım edin' sözleri, görüntülere yansıdı.