Video Yaşam Aleyna’nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti | Video

Aleyna’nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti | Video

Aleyna’nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti | Video
14.01.2021 | 13:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi: Sevgilisini öldürüp, parayla ormana gömdürdüğü ortaya çıktı | Video 06:04
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi: Sevgilisini öldürüp, parayla ormana gömdürdüğü ortaya çıktı | Video 14.01.2021 | 14:17
Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İstanbul'da canlı yayınla hava durumu... | Video 01:59
Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İstanbul'da canlı yayınla hava durumu... | Video 14.01.2021 | 14:12
Aleyna’nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti | Video 02:28
Aleyna’nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti | Video 14.01.2021 | 13:03
Vatandaşları uygunsuz fotoğraflarıyla teşhir edip şantaj yapan çete çökertildi 00:53
Vatandaşları uygunsuz fotoğraflarıyla teşhir edip şantaj yapan çete çökertildi 14.01.2021 | 14:03
Özel Ramazan Seti Temel İslam Ansiklopedisi Kampanyası 2021 | Video 00:56
Özel Ramazan Seti Temel İslam Ansiklopedisi Kampanyası 2021 | Video 14.01.2021 | 13:43
Antalya'da otizmli çocuğa vahşi saldırı! Kargo görevlisi tarafından dövüldü | Video 05:25
Antalya'da otizmli çocuğa vahşi saldırı! Kargo görevlisi tarafından dövüldü | Video 14.01.2021 | 13:37
Erzincan'daki fırtında, bir gencin köpeği ile ölümden kaçışı kameralara yansıdı | Video 03:33
Erzincan'daki fırtında, bir gencin köpeği ile ölümden kaçışı kameralara yansıdı | Video 14.01.2021 | 12:53
Zehir tacirlerine operasyon kamerada | Video 04:11
Zehir tacirlerine operasyon kamerada | Video 14.01.2021 | 12:26
Eskişehir’de polisin başına defalarca telsizle vurmuştu! Görüntüler ortaya çıktı | Video 06:29
Eskişehir’de polisin başına defalarca telsizle vurmuştu! Görüntüler ortaya çıktı | Video 14.01.2021 | 12:54
Manisa'da eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: Korkuyorum, sokağa bile çıkamıyorum 02:23
Manisa'da eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: "Korkuyorum, sokağa bile çıkamıyorum" 14.01.2021 | 12:11
Son dakika: Ümit Özdağ'dan canlı yayında çok sert sözler | Video 01:41
Son dakika: Ümit Özdağ'dan canlı yayında çok sert sözler | Video 14.01.2021 | 12:03
Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar | Video 02:31
Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar | Video 14.01.2021 | 11:28
Bir anlık dikkatsizliği faciaya neden olacaktı. 50 kiloluk gübre torbası çiftçinin üzerine böyle düştü | Video 00:11
Bir anlık dikkatsizliği faciaya neden olacaktı. 50 kiloluk gübre torbası çiftçinin üzerine böyle düştü | Video 14.01.2021 | 11:29
Mersin'deki akılalmaz olay kamerada! Aynı kızı aynı anda istemeye giden iki aile kavgaya tutuştu | Video 02:14
Mersin'deki akılalmaz olay kamerada! Aynı kızı aynı anda istemeye giden iki aile kavgaya tutuştu | Video 14.01.2021 | 10:57
Film gibi dolandırıcılık, iki ailenin aynı kızı istemeye gelmesiyle ortaya çıktı | Video 02:14
Film gibi dolandırıcılık, iki ailenin aynı kızı istemeye gelmesiyle ortaya çıktı | Video 14.01.2021 | 11:00
Mardin'de 50 kiloluk gübre torbasının çiftçinin üzerine düştüğü anlar kamerada | Video 00:11
Mardin'de 50 kiloluk gübre torbasının çiftçinin üzerine düştüğü anlar kamerada | Video 14.01.2021 | 10:56
Son dakika! Denizli'de Aleyna Yurtkölesi'ni katleden eski sevgili cezaevinde asılı olarak bulundu | Video 01:24
Son dakika! Denizli'de Aleyna Yurtkölesi'ni katleden eski sevgili cezaevinde asılı olarak bulundu | Video 14.01.2021 | 10:55
E-devlet şifresi ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevu ekranı 01:26
E-devlet şifresi ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevu ekranı 14.01.2021 | 10:10
Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Ocak 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da yürekleri yakan dram | Video 09:54
Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Ocak 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da yürekleri yakan dram | Video 14.01.2021 | 10:40
İstanbul'da aşıların saklandığı depo havadan görüntülendi | Video 04:26
İstanbul'da aşıların saklandığı depo havadan görüntülendi | Video 14.01.2021 | 10:30

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’ni boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian, tutuklanarak sevk edildiği cezaevinde kendini asarak intihar etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartta yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi (22), kapıyı kırarak içeriye giren yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, boynundaki dövmeden tespit ettikleri cinayetin şüphelisi İran uyruklu Shayan Kheyrian'ı (25) kaldığı adrese yapılan operasyonla yakaladı. Zanlı Shayan Kheyrian'ın, emniyetteki ifadesinde Aleyna Yurtkölesi ile daha önce sevgili olduklarını, barışmak için evine gittiğini, çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Shayan Kheyrian'ın tanınmamak için kar maskesi ve kapüşon ile yüzünü gizleyerek içeri girdiği, eldiven geçirdiği elleriyle genç kızı boğarak öldürdüğü belirlendi. Mahkemede suçunu kabul eden Shayan Kheyrian, tutuklanarak Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Zanlının tutuklu olduğu cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam saatlerinde kendini tavana iple asarak intihar ettiği öğrenildi. Kheyrian'ın cesedi görevli gardiyanlar tarafından bulundu.

Kheyrian'ın cesedi jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, savcılık tarafından cezaevinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA