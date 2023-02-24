Aleyna'yı kurtaran kahraman madenciler SABAH'a konuştu! "Mucizeyi Aleyna gerçekleştirdi, biz vesile olduk" | Video

Asrın felaketinden 11 gün sonra, depremin tam 248. saatinde Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesi´ndeki Atabey Apartmanı'ndan sağ olarak kurtulan mucizenin adı 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i enkazdan kurtaran madenci kahramanlar SABAH'a konuştu. Aleyna'nın bulunduğu bölgede devamlı ısı ve ses taraması yapıldı, köpekler koku taraması yaptı ancak enkazın altında herhangi bir canlı olduğu tespit edilemedi. Bir madencinin 'İnanıyorum burada bir canlı var' demesiyle hep motive olan ekip, umudunu yitirmeden çalışmalarına devam etti. Çalışmalarda 11'inci güne gelindiğinde moloz yığınının kaldırılmasıyla Aleyna'nın ayağını kıpırdattığını gören bir madenci ekip arkadaşlarına haber verdi ve Aleyna Ölmez 248'inci saatte enkaz altından kurtarıldı. Aleyna'nın kurtarıldığı anı anlatırken adeta yeniden yaşayan madenciler "üzerindeki molozu kaldırınca güneşi görüp hızlı hızlı nefes almaya başladı. O nefes alıyordu ama bizim heyecandan nefesimiz kesilir gibi oldu. Yüreğimiz ve kalbimiz göğüs kafesimize sığmayacak gibi atıyordu" dedi.