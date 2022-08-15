Video Yaşam Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı | Video
Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı | Video

Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı | Video

15.08.2022 | 09:24

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OTOMATİK OYNAT

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Uşak'ta yaklaşık 5 promil alkollü sürücünün çarptığı kamyonet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre kaza Uşak'ta Atatürk Mahallesi 4.Şeker ve 6. Şeker Sokak kesişiminde meydana geldi. İddialara göre U.C. (35) otomobille 4.Şeker Sokak üzerinde seyir halindeyken 6.Şeker Sokak istikametindeki H.A.A. (31) kontrolündeki kamyonete araca çarptı. İhbarlar sonrasında kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.A.A. sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü U.C.'nin ise ekiplerce yapılan alkol kontrolünde 4.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aşırı alkollü sürücü ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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