“Altınların çalınır” diye uyardığı komşusunu böyle soydu | Video

Adana’da yeni evlenen Z.Ö.’ye; “Altınların çalınır, tavan arasına sakla” diyerek akıl veren G.P., çilingirle girdiği komşusunun evinden 71 bin lira değerindeki altınları çaldı.

Adana'da yeni evli 23 yaşındaki Z.Ö., komşusu G.P.'nin (33) "Altınların çalınır, tavan arasına sakla" diye verdiği tavsiyeyi dinledi. Genç kadın 71 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yatak odasının asma tavanına sakladı. Yeni gelin alış-veriş için evden çıktığı sırada G.P., planını devreye soktu ve "Kapıda kaldım" diyerek çilingir çağırdı. Komşusu Z.Ö.'nün evinin kapısını kendi eviymiş gibi çilingire açtıran genç kadın, asma tavan arasında bulunan altınları çaldı. Altınları kuyumcuya bozdurarak nakit paraya çeviren G.P., kendisine de 2 bilezik aldı. Polis güvenlik kamarasından hırsızlık olayını çözdü. Yakalanınca gözyaşlarına boğulan ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen G.P., ev hapsi cezasına çarptırıldı.

KENDİ EVİYMİŞ GİBİ…

Olay geçtiğimiz merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74041 sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Y.Ö.'yle yeni evlenen Z.Ö., komşusu G.P. tarafından "Yeni evlisin altınlarını tavan arasına gizle çalınmasın" diye hırsızlara karşı uyarıldı. Komşusunun tavsiyesini dinleyen yeni gelin; 71 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yatak odasının asma tavanına gizledi. G.P., birkaç gün boyunca komşusu Z.Ö.'yü sohbet etmek bahanesiyle arayarak evin boş olup olmadığını kontrol etti. Genç kadının alış – verişe çıktığını öğrenen G.P. çilingiri arayıp "Kapıda kaldım" dedi. Mustafa H.'ye 150 lira karşılığında kapıyı açtıran G.P., kendi eviymiş gibi hareket ederek eve girdi.

KENDİSİNE BİLEZİK ALDI

Evin odalarını tek tek dolaşan G.P., altınları yatak odasının asma tavanında buldu. Altınları kuyucumda bozduran G.P., kendisine 2 adet 19 bin lira tutarında bilezik alırken 52 bin lira nakitti de bankaya yatırdı. O sırada eve gele Y.Ö., kapıyla oynandığını fark edince polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye alınca; apartmana giren tek yabancı kişinin G.P.'nin yanındaki Mustafa H.'yel olduğunu tespit etti. Ekipler, Mustafa H.'nin çilingir olduğunu belirleyince ziynet eşyaları çalınan Z.Ö., komşusuyla aralarında altınları gizleme konusun bir konuşma geçtiğini hatırladı.

"KOCAM ARABA ALACAKTI"

Mağdur Z.Ö.; hırsızlığı G.P.'nin yapabileceğinden şüphelendiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis G.P.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen G.P., "Kocam iş kuracak. Ona araç lazımdı. Paramız yok. Onun için altınları çaldım. Çok ama çok pişmanım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Polis bankadaki paraya ve yeni alınan bileziğe el koyarak asıl sahibine teslim etti. Hırsızlık olayının zanlısı G.P., sevk edildiği adliyede ev hapsi cezasına çarptırıldı.