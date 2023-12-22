Ankara'da bir gencin başıboş köpeğin saldırısına uğradığı an kamerada | Video
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir genç, kaldırımda yürüdüğü esnada köpek saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İsmet Can Özmen isimli bir genç kaldırımda yürüdüğü esnada yanından geçen başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Şahsı, sol ayağından hafif ısıran köpek olay yerinden uzaklaşırken, saldırının ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne giden İsmet Can Özmen, saldırgan köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı gerekli sağlık müdahalelerinin yapılmasının ardından hastaneden ayrıldı.
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