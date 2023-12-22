Ankara'da bir gencin başıboş köpeğin saldırısına uğradığı an kamerada | Video

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir genç, kaldırımda yürüdüğü esnada köpek saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.