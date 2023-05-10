Ankara’da büyüyen tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video
Ankara’nın Sincan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
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