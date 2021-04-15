Ankara'da cinayet: Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
02:35
Adana'da dehşet! Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi | Video 15.04.2021 | 10:42
03:08
Yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı | Video 15.04.2021 | 11:15
03:05
Esnaf ve elemanına 'Siz hırsız mısınız' dayağı: Öldüresiye dövdüler | Video 15.04.2021 | 10:56
01:49
00:50
04:44
Manisa'nın 'Kuş cenneti'ndeki kuş sayısı belli oldu 15.04.2021 | 09:26
01:55
Ramazan davulcusundan korona isyanı: "2 yıldır illallah ettirdin" | Video 15.04.2021 | 10:10
04:57
00:22
Ankara'da kömürlükte patlama | Video 15.04.2021 | 10:14
04:49
Alev alev yanan iki katlı bina küle döndü | Video 15.04.2021 | 10:01
00:22
02:19
00:43
TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 15.04.2021 | 09:17
03:26
Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor | Video 15.04.2021 | 09:17
01:31
İstanbul Beylikdüzü'nde 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli kamerada! 15.04.2021 | 09:26
07:57
02:10
05:02
01:17
İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler | Video 15.04.2021 | 08:52
Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki otomobilin içinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Olay, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halindeki 06 BU 1315 plakalı otomobilde bulunan M. O. T. kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.O.T. hastaneye kaldırıldı. M. O. T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.