Video Yaşam Ankara'da cinayet: Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti | Video

Ankara'da cinayet: Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti | Video

Ankara'da cinayet: Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti | Video
15.04.2021 | 10:42

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Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki otomobilin içinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

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Olay, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halindeki 06 BU 1315 plakalı otomobilde bulunan M. O. T. kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.O.T. hastaneye kaldırıldı. M. O. T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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