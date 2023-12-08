Video Yaşam Ankara'da feci kaza: 2 aracın karıştığı kazada 1 araçta yangın çıktı | Video
Ankara'da feci kaza: 2 aracın karıştığı kazada 1 araçta yangın çıktı | Video

Ankara'da feci kaza: 2 aracın karıştığı kazada 1 araçta yangın çıktı | Video

08.12.2023 | 12:27

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Çankara ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi Doğukent Caddesi'nde meydana gelen kazada 06 BHZ 155 ve 06 DD 9039 plakalı otomobiller çarpıştı. Kaza sonucu kazaya karışan araçlardan birinde yangın çıktı. yangın çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Doğukent Caddesinde trafik bir süre kontrollü verildi.
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