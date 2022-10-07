Ankara’da kız arkadaşını darp eden eski sevgili 'başka kız arkadaşlarına da şiddet uygulamış!' | Video
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ANKARA'da üniversite öğrencisi Aydan Demirci (24), sokakta yüzüne kafa atıp, burnunu kıran ve serbest kalan eski sevgilisi Mustafa Emir Görbil'e (24) elektronik kelepçe takılması için polise başvurdu. Demirci, şiddet gördüğü anlara ilişkin videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Görbil'in daha önce kendilerine de şiddet uyguladığını iddia eden 3 kadının kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyerek, "Bir daha hiçbir kadının bunu yaşamasını istemiyorum" dedi.
Aydan Demirci, soruşturma sonunda 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'şantaj' ve 'yağma' suçlarından dava açılan Mustafa Emir Görbil'e elektronik kelepçe takılması için polis merkezine dilekçe ile başvuruda bulundu. Demirci, dilekçesinde, Görbil'in kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, bu yüzden dışarı çıkamaz duruma geldiğini ve sürekli korkuyla yaşadığını belirtti. Demirci'nin talebini mahkeme, karara bağlayacak.
'BAŞKA KIZ ARKADAŞLARINA DA ŞİDDET UYGULAMIŞ'
Aydan Demirci, sokak ortasında şiddet gördüğü anlara ilişkin videonun sosyal medyada yayılması ve olayın duyulmasının ardından Mustafa Emir Görbil'den şiddet gördüğünü iddia eden 3 kadının daha kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Demirci, "Biz bu olayı duyurmaya başladıktan sonra öğrendik ki başka kız arkadaşlarına da şiddet uygulamış, hepsi bize yazdı. Hiçbiri şikayetçi olmamış. Onların da zamanında çok fazla acı çektiğini ama korktukları için bir şey yapamadıklarını biliyorum. Kendileriyle de konuştum. Sadece bir daha hiçbir kadının bunu yaşamasını istemiyorum. Yaptıklarının karşılığını bulursa başkalarının canı yanmaz, diye düşünüyorum" dedi.
'1 AY SONRA ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADIM'
Aynı üniversitede öğrenci Benay Karamuk (22) da Mustafa Emir Görbil ile 2018 yılında ilişki yaşadıklarını belirterek, "Sevgili olduktan yaklaşık 1 ay sonra şiddet görmeye başladım. Birkaç sefer tekrar etti sonra şiddet olayı durdu ama benim kanıtım olmadığı için herhangi bir dava açmam söz konusu değildi. Manipüle ederek beni, bunu onun bana yapmadığına inandırdı. Uzun bir süre kimseye anlatmadım. Birkaç kişiye daha şiddet uyguladığını öğrenince ben de artık susmamaya karar verdim" diye konuştu.