Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Ankara’da korkutan yangın | Video 06.01.2023 | 01:44
00:26
Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 05.01.2023 | 23:17
01:43
Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video 05.01.2023 | 22:48
03:58
Balıkesir'de kartpostallık sis manzarası | Video 05.01.2023 | 20:23
01:50
00:28
Samsun'da 7 paket kokainle yakalanan şahıs tutuklandı | Video 05.01.2023 | 16:12
02:21
'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dedikleri yaşlı adamı dolandırdılar | Video 05.01.2023 | 15:09
01:42
03:03
Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu | Video 05.01.2023 | 14:02
03:38
02:19
00:29
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü | Video 05.01.2023 | 13:21
05:57
Kadıköy'de gasp şüphelilerine esnaf müdahalesi | Video 05.01.2023 | 12:27
01:37
İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis'in sınıfında hüzün | Video 05.01.2023 | 12:27
05:56
Şanlıurfa’da dev "change" araç operasyonu: 19 gözaltı | Video 05.01.2023 | 12:03
04:21
08:27
00:57
05:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 05.01.2023 | 11:45
Ankara’nın Altındağ İlçesi, Karacaören Mahallesi'nde 2 ev yandı. Yangın sonucunda evlerde maddi hasar oluştu.