Video Yaşam Ankara’da korkutan yangın | Video
Ankara’da korkutan yangın | Video

Ankara’da korkutan yangın | Video

06.01.2023 | 01:44

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OTOMATİK OYNAT

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Ankara’nın Altındağ İlçesi, Karacaören Mahallesi'nde 2 ev yandı. Yangın sonucunda evlerde maddi hasar oluştu.

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