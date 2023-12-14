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Annesini boğarak öldüren genç, müebbet hapse çarptırıldı | Video

Annesini boğarak öldüren genç, müebbet hapse çarptırıldı | Video

14.12.2023 | 12:06

Bursa'da Samsun'a gitmeye razı edemediği annesini iple boğarak öldüren 23 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran 2022 tarihinde Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, Samsun'a gitmek için annesini razı edemedi ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, Yıldız Yazıcı'nın (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Evde oturan oğlu Halil İbrahim Yazıcı ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı (24), babası, kardeşleri ve avukatı katıldı. Sanığın ağabeyi Recep Yazıcı şikayetinin devam ettiğini belirtirken, son sözü sorulan sanık ise, "Keşke böyle olmasaydı, mukadderat." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

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