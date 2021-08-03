Video Yaşam Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu’nun öğretmeninden gözyaşları içinde açıklama

Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu’nun öğretmeninden gözyaşları içinde açıklama

Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu’nun öğretmeninden gözyaşları içinde açıklama
03.08.2021 | 13:38

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Antalya’da vahşi bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun mezun olduğu Kadirli Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesindeki müzik öğretmeni İlker Okatan Azra’nın ölüm haberi üzerine hıçkırıklara boğularak ağladı.

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Antalya'da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulundu. Olay ile ilgili Antalya'da yaşayan 48 yaşındaki Musta Murat Ayhan isimli kişi gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra'nın vahşi bir cinayete kurban gittiği haberinin alınması memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinide yasa boğdu.


Azra Gülendam Haytaoğlu'nun 2019 yılında mezun olduğu Kadirli Gülten Ali, Ziyan Anadolu Lisesinde müzik öğretrmeni İlker Okatan, öğrencisinin ölüm haberi üzerine hıçkırıklara boğularak ağladı. O anları kaydeden Okatan, Azra ile kaybolmadan birkaç gün önce telefonla görüştüğünü belirterek, "Bu nasıl bir vicdansızlık bu nasıl canilik. Okulda bizim kızmaya kıyamadığımız kızımıza bu yapılır mı. Azra çok başarılı bir öğrenciydi, çok mükemmeldi" şeklinde anlattı.

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