Video Yaşam Antalya'da feci kaza! Otomobil sürücüsü "Katil oldum" diye gözyaşı döktü | Video
Antalya'da feci kaza! Otomobil sürücüsü

Antalya'da feci kaza! Otomobil sürücüsü "Katil oldum" diye gözyaşı döktü | Video

09.05.2022 | 09:01

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Antalya’da otomobilin çarptığı motosiklet 100 metre sürüklenip alev alev yandı. Motosiklette bulunan sürücü ağır yaralanırken, kız arkadaşı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ise kaza sonrası, “Katil oldum” diye gözyaşı döktü.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem S. Ş.'nin (21) yönetimindeki 07 ASR 081 plakalı otomobil ile Serdar Başak'ın kullandığı 07 FG 153 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip alev alev yanarken, üzerindeki sürücü Serdar Başak (29) ve kız arkadaşı Zozan Gönel (25) yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Zozan Gönel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Serdar Başak, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"KATİL OLDUM" DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Diğer yaralı otomobil sürücüsü Görkem S. Ş. ise, "Salın beni, ben katil oldum" diyerek gözyaşı döktü. Sürücü, ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

"KIZ ARKADAŞINI EVİNE BIRAKACAKTI"
Ağır yaralanan Serdar Başak'ın babası Murat Başak, yaralı otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Murat Başak, "Havalimanındaydım, onlarla AVM'de buluştuk. Oğlum, kız arkadaşını bırakıp eve geçecekti. Yolda gelirken kaza yapmışlar. Araba gelip onlara çarpıyor. Motor sürüklenirken yanmaya başlamış, 100 metre sürüklemiş" dedi.

"SAĞIMIZDAN GEÇİP SOL ŞERİDE GEÇTİ"
Görgü tanıklarından Mehmet Bayram ise "Biz normal şeridimizde gidiyorduk. Araç sağımızdan geçip, sol taraftaki şeride geçti. Ondan sonra motora çarptı. Yangını da biz söndürdük. En son kaza yaptı, can aldı" diye konuştu.

Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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