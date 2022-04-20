Antalya’da ‘köpeği yolda gezdiremezsin’ kavgası kamerada | Video

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Antalya’da köpekleriyle birlikte doğa yürüyüşüne çıkan genç adam, köpeklerin saldırdığı iddiasıyla mahalle sakinlerinden bir kadınla tartışma yaşadı. Mahalle muhtarının da dahil olduğu tartışmada, cep telefonuyla görüntü alan genç ile görüntü çekmesinin yasak olduğunu söyleyen muhtar arasında arbede yaşandı. Öfkeli muhtarın odunla saldırı girişimi araya girenlerin engellemesiyle son bulurken, olaydan bir gün sonrası köpeklerini telef olmuş vaziyette bulan genç adam gözyaşı döktü.
MUHTAR ODUNLA SALDIRDI
Delil olarak görüntü aldığını söyleyen Acil ile muhtar arasında tam bu sırada bir arbede yaşandı. Mahalle muhtarı hızını alamayıp kenardaki odunları eline alarak Acil'e saldırma girişiminde bulundu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga önlenirken, Eren Acil olay yerinden uzaklaştı.
1 GÜN SONRA KÖPEKLERİNİ ÖLÜ BULDU
Olaydan 1 gün sonrası ise, Antalya kent merkezine giden Eren Acil, döndüğünde Ayı ve Sosis adını verdiği iki köpeğini ölü olarak buldu. Köpeklerin zehirlendiğini ileri süren Acil, köpeğini kucağına alarak gözyaşı döktü.
Olay sonrası Acil, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.