Antalya’da ‘köpeğin bana değdi’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’da iki grup arasında köpek yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi göğsünden vurularak hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Oğlunun cenazesinin almaya gelen baba ise, gözyaşı döktü.

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yüksel (34) ile Metehan Gözükara (28) aynı restoranda yemek yerken, Metehan Gözükara'nın köpeği çeçen grubundan birine dokundu. Abdestinin bozulduğunu iddia eden çeçen grup ile Metehan Gözükara 'nın arasında tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma sonucunda tabancasını çeken 3 kişilik gruptan bir şüpheli, Mehmet Yüksel'i göğsünden vurup ağır yaralandı, Metehan Gözükara da ağır yaraladı. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralılardan Yüksel, yaşamını yitirdi.Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından incele başlatılırken, şüphelileri bulmak için arama çalışması başlatıldı.Bugün sabah saatlerinde cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Mehmet Yüksel'in cenazesini almaya babası Tacettin Yüksel ve yakınları geldi. Uzun süre gözyaşı döken babayı, yakınları teskin etti.Mehmet Yüksel'in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü.