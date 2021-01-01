Video Yaşam Antalya'da sokakta kalan gence, polisten yardım eli | Video

Antalya'da sokakta kalan gence, polisten yardım eli | Video

Antalya'da sokakta kalan gence, polisten yardım eli | Video
01.01.2021 | 10:36

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Antalya Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi denetimler sırasında karşılaştıkları Furkan Cemal Öztürk'ün (19), gidecek yeri olmadığını söylemesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bimekan Sığınma Evine götürdü.

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Antalya Döşemealtı'nda dün gece sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle asayiş ve yol kontrolü yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Furkan Cemal Öztürk ile karşılaştı. Samsun'dan Antalya'ya geldiğini ifade eden Öztürk, seyahat izin belgesi olduğunu ancak otobüs seferlerinin iptal olması nedeniyle memleketine geri dönemediğini, gidecek yeri olmadığı için de sokakta kaldığını söyledi.


Sokakta kaldığı için polise sığındığını söyleyen Öztürk, "Memleketime dönemediğim için 4 günlük sokağa çıkma yasağından dolayı sokakta kaldım, polise sığındım. Herhangi bir ceza da kesmediler, Allah razı olsun" dedi.


Öztürk hakkında cezai işlem uygulamayan ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Bağlı Bimekan Sığınma Evi'ne götürdü.

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