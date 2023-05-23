Antrenörü bıçakla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi, "Pişman değilim" dedi | Video
Zonguldak'ta antrenörü bıçakla yaralayan Murat P., sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Murat P., "Pişman değilim" dedi.
Gazetecilere pişman olmadığını söyleyen Murat P., "Az bile yaptım. Benim ekmeğimi yedi, bana namussuzluk yaptı. Namussuzluk yaptı. Aynı apartmanda beni aldattı" dedi. Murat P.'nin Zonguldak Adliyesi'ndeki sorgusu sürüyor.
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