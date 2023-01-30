Ardahan'da Sibirya soğukları yerini kar yağışına bıraktı | Video
Ardahan'a etkili olan Sibirya soğukları yerini kar yağışına bıraktı. Kent kısa sürede beyaza büründü.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Gizli buzlanmanın da görüldüğü bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorlandı. Zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Son bir haftadır havaların çok soğuk olduğunu dile getiren Zafer Kaya, kar yağışı ile birlikte havaların yumuşayacağını belirtti.
Karın bereket olduğunu vurgulayan Kaya, kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.
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